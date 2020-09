Covid19. Si torna a morire in Calabria, dopo 108 giorni un’altra vittima

Dopo ben 108 giorni consecutivi in cui il Covid19 non aveva più mietuto vittime nella nostra regione, eccezion fatta per un turista deceduto a Cosenza, un’altra persona è purtroppo deceduta dopo aver contratto il virus.

Si tratta di un 73enne, “paziente zero” del comune di Buonvicino, sempre nel cosentino, ricoverato da tre settimane all’ospedale Annunziata.

Dopo aver avvertito i sintomi del coronavirus si era subito recato al Tirrenia Hospital di Belvedere Marittimo: il tampone eseguitogli aveva riscontrato il contagio e per questo era stato poi trasferito nel nosocomio del capoluogo.

Positivi anche i suoi familiari, la moglie e il figlio, la prima ricoverata anche lei a Cosenza mentre il secondo si trova ad Aosta. Con quest’ultima morte il bilancio dei corregionali deceduti da inizio epidemia per o con il Covid19 sale dunque a 98.