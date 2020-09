Tragedia nel catanzarese, giovane muore in un incidente stradale

Un altro tragico incidente ed un’altra giovane vita spezzata sulle strade della Calabria. Il sinistro è avvenuto stamani nel catanzarese, in particolare lungo l’arteria che da Amato conduce verso Lamezia Terme.

La vittima, Daniel Villella, 29enne della città della Piana, viaggiava a bordo di un’auto, una Mini Cooper, quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo finendo fuori strada e in un dirupo.

Sul posto è subito intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Sellia Marina, ma anche i carabinieri ed ovviamente un’ambulanza del 118 i cui sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Per recuperare il mezzo è stato necessario l’intervento di un’autogru.

Villella, appassionato di go-kart, da quanto appreso era di rientro dopo aver finito delle prove sulla pista di Amato.