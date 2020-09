Cassano. Comitato cittadini: al Poliambulatorio è urgente un ecografo

È urgente dotare il Poliambulatorio di Cassano di un ecografo. Numerose le segnalazioni ricevute dai cittadini. Lo ribadisce Francesco Garofalo, portavoce del Comitato Spontaneo di Cittadini in difesa pe il Diritto per la salute della città delle terme.

“Nonostante l'ottimo lavoro svolto dagli operatori della struttura, non si riesce a garantire un servizio ottimale, per rispondere così alle numerose richieste. Una situazione - evidenzia ancora Garofalo -, che mette in difficoltà sia chi opera con spirito di servizio e sia i fruitori di questo servizio, costretti loro malgrado, a rivolgersi in altre strutture anche per una semplice consulenza ecografica”.

L'assenza di un ecografo, secondo il Comitato, si traduce anche in una penalizzazione per tante donne che si sottopongono a controlli giornalieri.

“È uno strumento importante, soprattutto, sotto l'aspetto del prezioso discorso della prevenzione, ove sussistono l'insorgere di patologie anche tumorali” viene evidenziato.

“La necessità di una riorganizzazione dei percorsi sanitari, che coinvolgono i consultori è evidente”, prosegue il portavoce dei cittadini evidenziamo come si abbia il dovere “di difendere e spingere, perché quello che il sistema sanitario offre sia all'altezza delle aspettative degli utenti. In tale contesto, ne beneficerebbe anche il consultorio, al fine di poter meglio rispondere all'assistenza dei pazienti”.

“Tante patologie - rimarca Garofalo -, com'è noto, necessitano dell'esame ecografico, che presso il poliambulatorio cittadino non è possibile effettuare. È ora, che la struttura cammini al passo dei tempi e risponda agli standard previsti dai livelli essenziali di assistenza”.

“Una disfunzione - conclude -, che si va ad aggiungere alla sospensione del servizio di endocrinologia, di odontoiaria, che si accompagna al mantenimento dell'autonomia del laboratorio di analisi, oltre alla necessità di un restyling degli ambienti, che attualmente ospitano i laboratori e gli uffici del poliambulatorio”.