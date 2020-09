Evasione domiciliari, due arresti in due giorni a Catanzaro

I Carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido e della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno arrestato in flagranza di reato due soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari. P.G. 33enne pregiudicato e A.T. 30enne pregiudicato, entrambi residenti nell’area sud della città e accusati di evasione.

Martedì 22 settembre i militari hanno notato P.G. all’altezza del Centro Commerciale “Le Fornaci” che, alla vista dei militari, è scappato per poi essere sorpreso nei pressi della propria abitazione. Condotto presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Catanzaro Lido, è stato dichiarato in stato di arresto per evasione. Stessa sorte, il giorno seguente, per A.T. poiché sorpreso dagli operanti all’esterno della propria abitazione. A.T. si trovava infatti in un’altra abitazione dello stesso palazzo senza giustificato motivo.