Premio letterario Caccuri, vittoria per l’opera di Carlo e Renzo Piano

Vittoria nella sezione saggistica per il libro “Atlantide. Viaggio alla ricerca della bellezza” di Carlo e Renzo Piano alla IX edizione del premio letterario Caccuri. Secondo posto, pari merito, per “Storia di Marcella che fu Marcello" di Bianca Berlinguer, "Questa non è l'Italia" di Alan Friedman e "Odiare l'odio" di Walter Veltroni.

Il Premio speciale "FonCarical - Alessandro Salem" è stato assegnato a Mimmo Lucano, che ha ringraziato concludendo la presentazione del suo libro "Il fuorilegge". Nel corso della serata, la compagnia teatrale dei Vacantusi ha deliziato la platea con lo spettacolo dal titolo “A Castle of light in Caccuri”.

È stata una performance breve ma intensa con Sabrina Pugliese e Angela Gaetano che, come due folletti impertinenti sono sbucate all’improvviso nello spazio scenico disseminato di tronchi, fiori, foglie. Un ambiente naturale riprodotto, in realtà aumentata, dalle suggestive immagini curate dal videomaker Enrico Pulice: cieli immensi e voli di uccelli, Big Bang e foreste pluviali, api laboriose e farfalle svolazzanti, mari in tempesta e distese di girasoli in cui si immerge la parola pura, teatrale, declamata.