Giornate Europee del Patrimonio, numerose iniziative dei musei calabresi

Fine settimana ricco di eventi in tutta la Calabria. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days) “Imparare per la vita”, in programma il 26 ed il 27 settembre, la Direzione regionale dei Musei promuove una corposa serie di iniziative.

Si terranno infatti iniziative ad hoc nel Museo Archeologico di Scolacium, di Vibo Valentia, di Crotone, di Capo Colonna, di Locri Epizefiri, dell’antica Kaulon, della Sibaritide, del Lametino e di Amendolara, nonché nella Cattolica di Stilo, nel pieno rispetto delle direttive di sicurezza e prevenzione legate al Covid-19.

A Scolacium è prevista l’apertura straordinaria al pubblico sabato 26 dalle 19 alle 22 al costo simbolico di un euro, così come i musei di Locri e di Kaulon che saranno aperti, in via del tutto straordinaria, dalle 20:00 alle 23.

A Vibo Valentia si potrà assistere alla lectio magistralis di Mario Vecino dal titolo “Raffaello al Museo Vito Capalbi”, riguardante la Madonna col Bambino e Santi realizzata tra il 1.513 ed il 1.514. Appuntamento alle 11 di sabato 26, previa prenotazione obbligatoria.

Al museo archeologico lametino invece si svolgerà, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 “Archeologando. Imparando con l’archeologia”, iniziativa gratuita dedicata ai bambini che prevede sempre la prenotazione obbligatoria.

A Crotone il museo archeologico resterà aperto, in via eccezionale, fino alle 23di sabato, mentre domenica 27 ospiterà dei laboratori didattici dedicati ai bambini dalle ore 10:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 19:30. A Capo Colonna invece è previsto l’incontro “Il promontorio Lacinio, patrimonio condiviso”, alle ore 18:30 di sabato 26.

La Cattolica di Stilo, invece, così come i musei di Sibari e di Amendolara, prevedono nei due giorni una serie di visite guidate a tema.