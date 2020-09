Mesoraca, effettuavano lavori ad edificio abusivo: due denunciati

Stavano effettuando dei lavori ad un edificio completamente abusivo. Due uomini, colti sul fatto dai Carabinieri Forestali della Stazione Parco di Cotronei, sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per costruzione abusiva, invasione di terreno ed altre violazioni.

L’attività è stata scoperta nel corso di un pattugliamento dei Forestali in località Timpa del Cucco, ricadente nel Comune di Mesoraca. Visti gli uomini intenti a realizzare una sopraelevazione, i militari hanno chiesto di verificare la regolarità del cantiere, scoprendo che questi stavano operando senza alcuna autorizzazione o permesso.

A seguito di controllo, è emerso che lo stesso stabile era stato già segnalato e sequestrato nel 2009 in quanto non solo abusivo ma per di più costruito su area comunale destinata ad uso civico. Inoltre, uno dei due uomini impegnati nei lavori era già stato denunciato per l’edificazione abusiva, per poi essere assolto nel 2012.

Sono attualmente in corso ulteriori accertamenti, con l’obiettivo di prevenire l’edificazione caotica ed il consumo indiscriminato di suolo pubblico.