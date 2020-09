Violazioni in materia anti Covid, chiusa ruota panoramica di Vibo

Violazioni delle misure anti Covid-19. Così il personale della Polizia municipale e i sanitari del Dipartimento di prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia hanno chiuso la ruota panoramica installata la scorsa settimana in piazza municipio del capoluogo.

È successo dopo un sopralluogo, quando sanitari e vigili urbani hanno riscontrato diverse inosservanze in materia di contenimento del virus e per questo hanno proceduto alla sospensione di ogni attività. La gente che si trovava nelle cabine è stata fatta scendere e la struttura bloccata.

La sospensione è prevista per 5 giorni, per consentire le operazioni di sanificazione della ruota e procedere all’installazione di tutti i dispositivi di sicurezza per evitare eventuali contagi da coronavirus.