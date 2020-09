Incendio Area Comunia, assemblea permanente dei cittadini di Motta

È stata promossa ieri, giovedì 24 settembre, l’assemblea permanente dei cittadini di Motta San Giovanni per “sollecitare immediate azioni che pongano fine ai disagi e ai pericoli per la salute, generati dall'incendio dello scorso 2 agosto che ha interessato - nella frazione di Lazzaro di Motta San Giovanni - la discarica di Comunia e l'impianto di compostaggio della Ecoservice.

L'assemblea è stata sospesa alle 20 ed è ripresa oggi, 25 settembre, alle 8, con un sit-in nella Piazza antistante la delegazione municipale di Lazzaro. Perché, come scrivono i cittadini, “sono più di 50 giorni che gli abitanti sopportano i fastidi causati dai fumi e dalle polveri che continuano a svilupparsi ininterrottamente, causando bruciori alla gola, agli occhi, nausee, mal di testa e altri disturbi generalizzati, oltre a interferire in mille modi nel normale svolgimento della vita quotidiana”.

L'obiettivo dell’assemblea è la messa in sicurezza e bonifica di un'area che per la concentrazione di diverse discariche e impianti di rifiuti vicini all'abitato di Lazzaro, può senza più reticenze essere definita una bomba ecologica.