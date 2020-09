In fiamme impianto trattamento rifiuti di Siderno. Regione invia Arpa e protezione civile

Era visibile da chilometri di distanza la colonna di fumo scaturita dal rogo nell’impianto di trattamento dei rifiuti di Siderno. Il rogo, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato preceduto da tre forti esplosioni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Siderno e Polistena e diverse pattuglie della Polizia di Stato. I residenti di contrada San Leo sono scesi per strada, e sono stati tenuti a distanza dagli agenti arrivati sul posto.

Immediato il messaggio del sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, che ha annunciato la sospensione della raccolta della frazione indifferenziata.

Nel frattempo, Sergio De Caprio, assessore all'ambiente della Regione Calabria, ha detto di aver inviato sul posto tecnici dell’Arpa Calabria e della Protezione civile al fine di “tutelare la popolazione e pianificare i necessari interventi di messa in sicurezza e di successivo ripristino. In ogni caso la Calabria ha la determinazione e le risorse per superare ogni difficoltà e non si piegherà a nessuna minaccia”.