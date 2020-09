Filiera della carne e formazione al Campionato dei macellai

La filiera della carne, la nutrizione e la sicurezza alimentare sono i temi di tre giornate di convegni in occasione del campionato Giovani Macellai, organizzati da Confcommercio Crotone. Partirà domani, venerdì 25 settembre, e proseguirà poi il 26 e il 27 settembre la formazione che culminerà poi proprio il 27 settembre, con il Campionato Nazionale Giovani Macellai.

Si parte il 25 con un momento di incontro tra i massimi esperti del settore sulla tematica “Carne, Nutrizione e Sicurezza Alimentare - l’importanza della filiera: dal benessere animale ai giovani macellai”, che si terrà presso il centro congressi Alkmeon alle 18.

Al dibattito, organizzato da Confcommercio Crotone, unitamente alla sezione agroalimentare Confindustria Crotone, prenderanno parte, tra le istituzioni: Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura della Regione Calabria; Alfio Pugliese, Presidente della Camera di Commercio di Crotone; Giovanni Ferrarelli, Direttore di Confcommercio Calabria Centrale, nonché Maurizio Arosio, Presidente Nazionale Federcarni.

Oltre alle istituzioni, saranno presenti i massimi esperti nazionali sulle tematiche affrontate: Giuseppe Campanile, Membro del Consiglio Superiore di Sanità e Professore di Zootecnia speciale al Dipartimento di Medicina veterinaria e Produzioni animali dell’Università Federico II di Napoli; Antonio Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno; Marco Tassinari, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie Università degli Studi di Bologna; Maria Luisa Balestrieri, Dipartimento di Medicina di Precisione Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Maurizio Arosio, Presidente Nazionale Federcarni; Alessandro Cuomo, Presidente della sezione Agroalimentare di Confindustria Crotone; Sergio Capaldo, Presidente del Consorzio di allevatori “La Granda” e Responsabile Zootecnico Nazionale per Slow Food; Raffaele Portaro, Presidente Associazione Regionale Allevatori; Bianca Piovano, Presidente Nazionale Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi; Roberto Montone, Vicepresidente Vicario Federazione italiana Cuochi.

Alla tavola rotonda seguirà, il sabato 26 settembre, un momento formativo rivolto ai giovani studenti degli Istituti Tecnici Superiori, organizzato da Confcommercio Crotone grazie al contributo della Camera di Commercio, a valere sul progetto Fondo Perequativo Unioncamere 2017-2018 - Progetto "Orientamento, domanda-offerta di lavoro”.

Il culmine delle tre giornate si terrà domenica 27 settembre, presso il Laboratorio delle Tipicità Mediterranee della Camera di Commercio, che ospiterà la quarta tappa del Campionato Italiano Giovani Macellai (Italian Young Butchers Championship) di Federcarni- Confcommercio.

Tutti gli incontri saranno un’occasione unica di informazione e formazione, oltre che di confronto a livello nazionale per i giovani macellai calabresi, che potranno confrontarsi con i colleghi di tutte le regioni d’Italia.Ci sarà inoltre un momento solidale, dato che la materia prima non utilizzata per l’evento verrà distribuita tra le famiglie indigenti della provincia attraverso l’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina.