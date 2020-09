Serpente nascosto in un magazzino, recuperato dai Vigili del fuoco

Era nascosto nel magazzino di una casa in pieno centro storico a San Giovanni in Fiore un serpente nero. L’esemplare, che si trovava su un soppalco, è stato avvistato dal proprietario del magazzino, ha quindi allertato Gianluca Congi, noto esperto e in servizio nella Polizia Provinciale.

Ma trovandosi fuori dal centro, ha allertato i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, guidati dal capo squadra Saverio Spadafora. I pompieri hanno poi recuperato un esemplare di serpente adulto Carbone.

Il rettile è stato poi rilasciato in un’area di campagna lontana dal centro abitato. Ogni anno sul territorio della Sila e del Crotonese, in particolare, vengono salvati decine di serpenti grazie all’opera di sensibilizzazione portata avanti verso questi utilissimi animali.