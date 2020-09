Elezioni Reggio, ancora lontano il risultato definitivo

Risultato definitivo ancora lontano a Reggio Calabria dove, a oltre due giorni di distanza, mancano i dati definitivi delle elezioni comunali. A determinare il ritardo sarebbe stata la lungaggine dei presidenti e degli scrutatori di tre sezioni che sono andati oltre il limite massimo fissato dalla legge per la conclusione dello scrutinio.

L’operazione è quindi passata nelle mani dell’ufficio elettorale centrale di palazzo San Giorgio che ha concluso il lavoro su due delle sezioni ritardatarie. Per la terza, i lavori sono in corso e dovrebbero essere ultimati entro la serata. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbero in corso delle verifiche su alcune altre sezioni già calcolate per i risultati parziali.