Crotone, zaino-bomba al Comune: denunciato un quindicenne

È stato denunciato il quindicenne che nella giornata di ieri avrebbe lasciato uno zaino contenente un ordigno esplosivo rudimentale nei pressi del Comune di Crotone, per poi segnalarne la presenza al 113.

Arrivati sul posto, gli agenti delle volanti hanno delimitato e messo in sicurezza l’area, predisponendola alla verifica da parte dei Vigili del Fuoco e degli Artificieri della Polizia di Stato della Questura di Catanzaro, che hanno individuato lo zaino rendendolo inoffensivo.

L’ordigno, a seguito di accurata analisi, si è rivelato composto da nitrato di ammonio imbevuto di benzina, che tuttavia, a causa della cattiva qualità della sostanza utilizzata, non sarebbe potuto esplodere.

Diversi campioni della sostanza sono stati inviati al Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica di Reggio Calabria, per subire ulteriori analisi e verifiche. L’ordigno è stato fatto brillare in luogo sicuro, mentre sono in corso ulteriori indagini per determinare le motivazioni del gesto.