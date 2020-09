Maltempo, attesi peggioramenti: in arrivo piogge e forti venti

Tanta pioggia e molto vento sono in arrivo lungo tutta la penisola. L’autunno si presenta con un primo e sensibile peggioramento che a partire dalla giornata di domani riguarderà anche il centro-sud.

Per le ultime ore di oggi, giovedì 24 settembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’allerta arancione per ben sette Regioni: Lombardia, Friuli-Venezia-Giulia, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata e Sardegna, mentre per il resto del paese è preventivata una generale allerta gialla.

Calabria e Sicilia non saranno escluse dal fenomeno temporalesco. Attesi, oltre a forte venti di burrasca e pioggia, anche forti mareggiate sulle coste più esposte anche per domani, venerdì 25 settembre.