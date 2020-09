Lungro, abbatte un cinghiale fuori periodo: denunciato

Si sarebbe recato a caccia in periodo non consentito, abbattendo un cinghiale nonostante la mancata apertura del calendario venatorio. È quanto scoperto dai Carabinieri della Forestale di San Sosti e di San Donato Ninea.

I militari, facendo un controllo in località “Cardavao” nel Comune di Lungo, una zona adiacente al Parco Nazionale del Pollino, hanno trovato la carcassa di un cinghiale abbattuto da poco, hanno quindi avviato le ricerche del responsabile, cpoi identificato in un cacciatore di Firmo.

L’uomo è stato denunciato per attività di caccia a specie in periodo non consentito, mentre l'arma e il munizionamento in suo possesso sono stati sequestrati.