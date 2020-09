Piattaforma digitale per l’edilizia, Santelli “Garantirà maggiore efficienza”

Dal prossimo 28 settembre la Calabria sarà la prima regione in Italia con una piattaforma digitale per l’edilizia. Una piattaforma unica che permetterà di snellire le procedure burocratiche sfruttando la digitalizzazione a favore di cittadini, imprese edili e tecnici di settore.

La Regione, che ha predisposto l’avvio del sistema telematico Sue e della Rete degli sportelli unici per l’edilizia, e che è riuscita a realizzare un importante progetto grazie alla collaborazione dei numerosi professionisti di vari ordini e collegi, ha offerto gratuitamente l’accesso al servizio a tutti i comuni con problemi di bilancio, e dunque non in grado di adeguarsi alle più recenti norme nazionali.

“Una burocrazia efficiente e condivisa con nuovi sistemi tecnologici ci permette di avere una Calabria più efficiente e veramente trasparente. - ha dichiarato Jole Santelli - Le nuove case digitali ci aiuteranno a migliorare quelle di mattoni che si costruiranno con passaggi condivisi che saranno utili a fermare abusi e illeciti. L'imprenditoria in un settore vitale della nostra economia avrà tempi più spediti per realizzare gli investimenti senza essere strangolata dai lacci e lacciuoli che hanno bloccato il mercato e l'iniziativa dei cittadini".