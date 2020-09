Sono una trentina i bambini che dovranno rimanere a casa in via precauzionale dopo che la loro maestra è risultata positiva alla Covid-19. È successo in un asilo nido privato di Cosenza. Nel frattempo anche i colleghi della maestra positiva nelle prossime ore si sottoporranno al tampone, ma intanto trenta bambini rimarranno in quarantena.