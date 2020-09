Viadotto Bisantis, primo giorno di transito degli autobus

Primo giorno di transito per gli autobus adibiti al trasporto urbano, di linea regionale, ai mezzi di soccorso ed emergenza e per quelli con massa fino a 3,5 tonnellate sul viadotto Bisantis.

La struttura si apre dunque al transito, anche se rimangono le limitazioni di massa per tutti gli altri autoveicoli ed autocarri con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

Il provvedimento, condiviso in Prefettura con i soggetti istituzionali interessati, è necessario per agevolare gli spostamenti dei pendolari e degli studenti in concomitanza con l'apertura delle suole.

I lavori di risanamento delle pile del viadotto proseguono per parti d’opera e sono di prossimo avvio i lavori sui cavalletti VI e VII prossimi alla Galleria San Giovanni sul versante lato città, con previsione di montaggio dei ponteggi corrispondenti e degli interventi di risanamento corticale.

Rimangono tuttavia le limitazioni sulla viabilità già imposte per la prosecuzione del cantiere con la configurazione a doppio senso di marcia con velocità non superiore a 30 km/h, secondo i percorsi alternativi concordati per tutti i mezzi per i quali è vietato il transito per eccedenza di massa.