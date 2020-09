Smascherati altri 15 furbetti del cartellino, blitz all’ente regionale per l’agricoltura

Quindici persone indagate ed ancora per assenteismo. Questa volta il mirino degli investigatori è stato puntato su un ente regionale, quello per lo sviluppo dell’agricoltura.

All’alba il blitz – chiamato in codice operazione “Swipe” - con gli agenti della polizia del Commissariato di Gioia Tauro, nel reggino, che hanno eseguito appunto quindici misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di altrettanti dipendenti della struttura accusati di assenteismo e truffa.

La tesi degli inquirenti è che abbiano fatto un uso “improprio e fraudolento” dei loro badge elettronici personali, i cartellini marcatempo, per intenderci, e così facendo, siano costati all’ente migliaia di euro: somme di denaro che sarebbero state percepite indebitamente per giornate di lavoro in realtà mai svolte.

I particolari dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza che si terrà alle 10 presso il Commissariato di Gioia Tauro, alla presenza del Questore di Reggio Calabria Maurizio Vallone.