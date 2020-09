Scuola, il messaggio del presidente della Provincia di Crotone

“Domani i nostri ragazzi ritorneranno a scuola dopo sei lunghi mesi, a loro, al personale docente, amministrativo e tecnico rivolgo i miei auguri per un nuovo anno scolastico, spero sereno, sicuro e proficuo per tutti”. È quanto scrive Simone Saporito, presidente facente funzioni della Provincia di Crotone.

“I lunghi mesi del lockdown, la didattica a distanza, l'emergenza sanitaria, hanno sicuramente cambiato il nostro modo di vivere e pensare la scuola ed i rapporti sociali e umani oltre che professionali, dobbiamo inseme educarci a questo nuovo modo di vivere e relazionarsi.

“Le prime settimane saranno sicuramente impegnative, non sarà semplice adattarsi alle nuove regole imposte dalla necessità di evitare nuovi contagi da Covid-19, ma sono certo che insieme potremo farcela.

La Provincia di Crotone proseguirà il lavoro già avviato per la messa in sicurezza degli istituti scolastici per garantire agli studenti, alle loro famiglie, ai docenti ed a tutto il personale scolastico condizioni ambientali e strutturali sicure, adeguate e dignitose. La scuola consente a tutti noi di realizzare i nostri sogni, pertanto auguro a tutti di fare del percorso scolastico il capolavoro di vita che hanno in mente”.