Mormanno, il sindaco: “La scuola al tempo della Covid non lasci indietro nessuno”

Il sindaco di Mormanno, Giuseppe Regina, ha incontrato genitori e dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo. E ha deciso di fare i propri auguri agli studenti e ai docenti e al personale scolastico per l’avvio della scuola.

“Abbiamo lavorato tanto durante l'estate per arrivare pronti al suono della prima campanella ed oggi siamo pronti a ripartire in totale sicurezza”. Questo il saluto di Regina alla platea di genitori intervenuta all'incontro organizzato dall'istituto omnicomprensivo diretto da Patrizia Barbarello, alla vigilia del nuovo anno scolastico.

L'amministrazione comunale nel mese di agosto ha terminato i lavori per allargare le aule e organizzare al meglio gli spazi secondo le esigenze della didattica al tempo del Covid 19 ed ha anche regalato all'istituto 4 termo scanner, 500 mascherine e gel igienizzante che serviranno durante questo nuovo anno.

“Siamo pronti a ripartire garantendo i servizi di sempre come il trasporto pubblico e la mensa” che saranno organizzati in totale sicurezza nel rispetto delle normative contro la diffusione dei contagi. Per il trasporto scolastico come sempre sarà coperto tutto il territorio comunale e sui pulmini i ragazzi avranno posti riservati in maniera da poter essere sempre rintracciabili in caso di necessità epidemica. Dal 10 ottobre la scuola dell'infanzia avrà un autobus dedicato per il trasporto. Anche la mensa non partirà da domani ma verrà procrastinata al 5 ottobre per consentire la prima fase organizzativa della didattica. Impegno dell'amministrazione anche verso i ragazzi diversamente abili che da domani avranno l'assistenza che meritano in aula e che sarà rafforzata con la presenza di un Oss da ottobre.

“Anche sulla didattica non lasceremo indietro nessuno - ha dichiarato Regina - organizzando con le aule virtuali o lezioni frontali singole coloro che perderanno giorni di scuola per motivi di salute".