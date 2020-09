Cibo congelato e mal conservato, denunciata titolare di un ristorante

Ha conservato male del cibo congelato. Per questo motivo i Carabinieri del Nas di Reggio Calabria, hanno denunciato alla Procura della Repubblica una ristoratrice.

Durante un controllo, i militari hanno scoperto che la donna aveva congelato oltre 40 chilogrammi di prosciutti e salami, all’origine freschi, con apparecchiature non idonee.

Gli alimenti, del valore di circa 1000 euro, sono stati sequestrati in attesa della distruzione. Ulteriori accertamenti sono in atto per la verifica dei requisiti igienico-strutturali dei locali del ristorante.