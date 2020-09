Scuola, Regione: domani 24 settembre studenti in classe in Calabria

Con decreto del 10 agosto la Regione Calabria, anticipando tutte le altre regioni, ha disposto l’apertura delle scuole per il 24 settembre, ritenendo dannoso per gli studenti il ritorno a scuola il 14 dello stesso mese per poi bloccare le lezioni a causa dei seggi elettorali.

La data del 24 settembre è quella prevista per l’apertura delle scuole. "Spiace - si legge on una nota -che fake news montate ad arte in queste ore creino esclusivamente confusione. È ovvio che i sindaci, sulla base di specifiche esigenze locali, possono procrastinare la data prevista dalla Regione."