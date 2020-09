Elezioni 2020. Crotone e premio di maggioranza, “giallo” in una sezione: al Cdx 100 voti in meno

Appena una manciata di voti (24) e a Crotone il centrodestra avrebbe ottenuto la maggioranza dei consiglieri comunali, il cosiddetto premio di maggioranza che spetta al vincitore secondo turno, e che così stando le cose consentirebbe all’avversario, Vincenzo Voce (liste civiche), qualora ovviamente superasse il suo competitor, di ottenerlo egli permettendogli evidentemente una maggiore governabilità.

Così non è stato: ufficialmente ed al momento le liste di Antonio Manica si sono fermate al 49,93%, serviva il 50.

Ma c’è un piccolo giallo che potrebbe riaprire i giochi. Il verbale di una delle sezioni pitagoriche, la nr. 34, nel riportare i totali ha commesso un errore, certamente involontario e di trascrizione, conteggiando alle liste del candidato di centrodestra 24 voti anziché 124, per un totale preferenze espresse nella stessa di sezione annotato come 169 ma che in realtà dovrebbero essere 269.

Dunque, e se così fosse, e salvo ulteriori errori in altri seggi, il centrodestra potrebbe superare abbondantemente le percentuali necessarie al 50%. La parola finale su questo “piccolo” (ma non troppo) particolare, spetterà ora agli organi competenti.