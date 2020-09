Furto in abitazione e ricettazione, 40enne deferito a Cotronei

I carabinieri di Cotronei hanno deferito in stato di libertà alla Procura di Crotone un 40enne del posto per furto in abitazione e ricettazione.

I militari, infatti, a seguito di una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, hanno ritrovato parte della refurtiva che era stata sottratta da una residenza estiva sita nella zona silana. La denuncia dell’avvenuto furto era stata presentata il 16 settembre scorso alla Stazione Carabinieri di Santa Severina.