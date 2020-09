Elezioni 2020. Crotone, oltre 17mila voti scrutinati: Manica sale al 41%, Voce al 36%

Dopo una prima analisi del voto su un campione di 9200 voti espressi (QUI), si arriva a quasi oltre 17 mila di quelli conteggiati nelle 74 sezioni allestite nella città di Crotone.

I numeri che escono fuori da poco più della metà delle schede scrutinate vedono ancora il candidato del centrodestra, Antonio Manica, in vantaggio con il 41,52% delle preferenze, inseguito da Vincenzo Voce (liste civiche) che è attestato per ora al 36,17%. Sempre lontani, invece, Danilo Arcuri (per il centrosinistra) al 18,00%; e Andrea Correggia (Movimento 5 Stelle) al 4,00%.