Elezioni 2020. Reggio, spoglio a rilento: per ora Falcomatà al 34% e Minicuci al 33

Procedono decisamente a rilento le operazioni di scrutinio nel capoluogo di Reggio Calabria. Al momento in cui scriviamo sono stati appena “vistati” 3.527 voti in 21 delle 218 sezioni cittadine.

Dati quindi ancora troppo parziali per tracciare una prima linea di tendenza affidabile quanto ai risultati finali e che solo per momento vedono in testa l’uscente Giuseppe Falcomatà (con 1218 preferenze e una percentuale del 34,53%); segue Antonino Minicuci (1.173 voti, 33,26%).

Molto più distante Angela Marcianò (597 voti, 16,93%) praticamente un baratro separa gli altri competitors: Saverio Pazzano (211voti, 5,98%); Klaus Davì (156 voti, 4,42%); Fabio Foti (87 voti, 2,47%); Fabio Putortì (32 voti, 0,91%); Maria Laura Tortorella (32 voti, 0,91%); Giuseppe Siclari (21 voti, 0,60%).

(dati aggiornati alle 15:00)