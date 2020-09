Recovery Fund, sit in davanti a palazzo Chigi dei sindaci del cosentino

Sono arrivati da Acri, Villapiana, San Marco Argentano, Lungro, Cariati, Cassano Jonio, Diamante, Marzi i sindaci che hanno organizzato un sit in di protesta davanti a palazzo Chigi. La delegazione, che intende richiamare l’attenzione sulla necessità di "garantire i diritti in Calabria per unire l'Italia", vuole attingere al Recovery Fund. Per questo chiede un incontro con rappresentanti istituzionali per consegnare una lettera aperta scritta dal sindaco di Cariati Filomena Greco e già inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Nella lettera si chiede “un grande piano di messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, di lotta alle ecomafie, bonifica del paesaggio e valorizzazione strategica dell'entroterra”. Ma anche “un grande piano di investimento nella sanità di qualità, un grande piano infrastrutturale per i trasporti e la mobilità, più sicurezza e giustizia per i cittadini, innovazione nel digitale, realizzando in Calabria un grande centro di studio, ricerca e sperimentazione nelle nuove tecnologie del 5G, del Big Data e del calcolo quantistico”.

Nella lettera si chiede di eliminare il divario tra Nord e Sud. Secondo la Greco ai calabresi non sarebbero garantiti diritti fondamentali, come “mobilità, sicurezza, giustizia, salute”.