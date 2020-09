Corigliano Rossano, disservizi in località Cantinella. Cittadini scendono in piazza

Ufficio postale chiuso, scuole in disuso e aree mai bonificate. Con queste motivazioni i residenti della frazione Cantinella di Corigliano Rossano sono scesi in piazza per manifestare contro i disservizi della zona.

In strada sono scesi anche rappresentanti di associazioni e sacerdoti delle parrocchie della frazione che hanno bloccato il bivio di accesso alle due arterie stradali, verso nord in direzione all'autostrada del Mediterraneo e verso sud in direzione dei comuni vicini.

Alla protesta sta inoltre partecipando la rappresentante del Movimento del territorio, Pasqualina Straface, ex sindaco di Corigliano Calabro. Le richieste del gruppo sono semplici, chiedono infatti all’amministrazione di trovare una soluzione ai disservizi.

Ad usufruire dei servizi nella frazione di Cantinella sono anche i residenti di località Thurio, Ministalla, San Nico e Apollinara. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine.