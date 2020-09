Furti azienda Maria Chindamo, nasce raccolta fondi per acquisto sistema di video sorveglianza

“Controlliamo noi la terra di Maria” è lo slogan della campagna raccolta fondi per dotare di un sistema di videosorveglianza l’azienda di Maria Chindamo. Le amiche e gli amici della famiglia Chindamo, insieme a diverse realtà del territorio, intendono lanciare un messaggio chiaro a chi ha inteso sentirsi padrone di queste terre derubando l’azienda dei mezzi agricoli.

Per il gruppo il furto nell’impresa agricola non può essere solo “un furto”, perché, come scrivono gli organizzatori della raccolta fondi “questa azienda è parte di una storia che non può essere taciuta: la storia di una azienda agricola calabrese fondata da una donna che ha costruito dignità e lavoro e che proprio davanti a quel cancello ha probabilmente perso la vita.

“Il silenzio di molti nei giorni successivi al furto ha di fatto confermato la tensione verso questa azienda e questa storia e la necessità di rintracciare nella società civile, nella cittadinanza nuove forme di tutela, di accompagnamento, di solidarietà che diventa pratica concreta. Da qui la scelta chiara e condivisa: “controlliamo noi la terra di Maria”, ci saranno occhi vigili e attenti, segni forti di chi sceglie da che parte stare, quella di Maria Chindamo, della sua famiglia, della sua azienda”.