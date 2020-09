Sparatoria di Olginate, presunto autore si costituisce ai carabinieri

Si è costituito ai carabinieri di Lezzo, Stefano Valsecchi, l’imprenditore 54enne di Calolziocorte in fuga da otto giorni e ricercato da domenica 13 settembre con colpi di arma da fuoco Salvatore De Fazio a Olginate, 47enne originario di Belcastro.

L’imprenditore, finito nel mirino degli investigatori dal primo momento, avrebbe esploso i colpi di pistola contro De Fazio, 47 anni, e avrebbe poi ferito gravemente il fratello Alfredo, di 50 anni. I tre si erano dati appuntamento dopo la lite della sera precedente in cui erano rimasti coinvolti i figli di De Fazio e il figlio di Valsecchi, poi rimasto ferito.

L’uomo, che si è presentato con il suo legale, si è costituito dopo otto giorni di ricerche in tutto il lecchese. Dalle prime indiscrezioni non avrebbe dichiarato nulla. Ma è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Lecco, per omicidio e porto illegale d’armi. È stato poi portato nel carcere di Lecco.