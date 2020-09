Roccella, “beccati” in auto con 7 involucri di marijuana. Arrestati

Sono stati “pizzicati” in auto con sette involucri di marijuana, per questo motivo sono stati arrestati. Nel corso di un controllo, i carabinieri di Roccella Ionica hanno notato due persone: un 33enne di Roccella, già noto per reati in materia di stupefacenti e con un avviso orale, e un 34enne di Monasterace, già noto per guida in stato di ebrezza, a bordo di un’auto.

L’atteggiamento due occupati e i precedenti hanno insospettito i Carabinieri che hanno deciso di perquisire il mezzo. Hanno quindi trovato, nascosti sotto i sedili dell’auto, 7 involucri contenenti 113 grammi di marijuana. I due sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, lo stupefacente rinvenuto è stato sequestrato.