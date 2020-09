Grisolia, sorpreso a rubare in un appartamento. Inseguito e arrestato

È stato sorpreso a rubare in un appartamento e per questo è stato arrestato dopo un inseguimento. È successo la scorsa notte a Grisolia, dove i carabinieri di Scalea, allertati da una telefonata al 112, si sono recati davanti un’abitazione estiva in uno dei parchi condominiali della costa.

Qui hanno visto un 28enne che, dopo essere entrato in casa, stava asportando diversi elettrodomestici, tra cui televisori, decoder, forni elettrici, e derrate alimentari che aveva già accumulato all’esterno dell’abitazione.

I carabinieri hanno quindi illuminato l’abitazione con il faro in dotazione, e notato, attraverso le finestre, la figura di un uomo che si dirigeva a passo spedito verso la porta d’ingresso.

L’uomo ha quindi tentato di scappare verso un terreno limitrofo al parco condominiale dopo avere scavalcato il muro perimetrale del complesso abitativo.

I militari hanno iniziato l’inseguimento e dopo pochi minuti lo hanno trovato disteso a terra in un canneto.

Informata la Procura della Repubblica di Paola, il 28enne è stato arrestato. Nel corso dell’udienza dinanzi al gip il Tribunale di Paola, l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura cautelare dei domiciliari.