Covid, positivo consigliere a Diamante. Sindaco chiude Comune

Tampone positivo per Marcello Pascale, capogruppo di “Diamante e Cirella #SiamoVoi”. È lo stesso politico ad annunciare la propria positività in un messaggio sul gruppo di cui è rappresentante. Pascale scrive di essersi sottoposto al test e di trovarsi in isolamento domiciliare a Caserta. Scrive poi di avere lievi sintomi “con solo qualche decimo di febbre. Già da ieri, appena avuta la notizia, sono in contatto con il Sindaco e con i dirigenti dell’Asp di Scalea, che ringrazio, per mappare i miei spostamenti e i miei incontri a Diamante”.

Vista la positività al test, il sindaco di Diamante, Ernesto Magorno ha deciso di chiudere il Comune fino al “23 settembre per permettere la sanificazione degli ambienti per poi riprendere subito le attività”. Il primo cittadino ha quindi precisato che “nessun esponente della maggioranza consiliare né dipendente comunale è in quarantena”. Ribadisce poi che “la situazione è costantemente monitorata e che, in stretta collaborazione con le autorità sanitarie, sono scrupolosamente seguiti tutti i protocolli e i passaggi richiesti”.