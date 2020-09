Covid. Il bollettino. Calabria: altri 12 positivi, cinque i guariti

Riparte un’altra settimana in Calabria ancora sotto il segno del Covid19. Dopo i 117 casi accertati nei sette giorni appena trascorsi quest’oggi il bilancio dei positivi continua a salire con altri 12 contagi accertati tra domenica e lunedì (tutti corregionali).

Noce di questi sono nel reggino, altri tre nel catanzarese e riconducibili al focolaio noto.

Numeri che portano quindi il totale dei casi fin qui accertati nella nostra regione a 1.844: di questi 224 si riferiscono a persone provenienti da altre regioni o Stati esteri e 468 sono invece i cosiddetti attualmente attivi.

Rispetto a ieri (QUI), poi, sono stati 920 i tamponi analizzati in Calabria: da inizio epidemia sono pertanto 184.501 i test eseguiti con 182.657 dall’esito negativo.

Aumenta ancora ed anche il numero delle guarigioni, il bollettino ne riporta altre 5 (3 nel cosentino, ed una ciascuna nel reggino e catanzarese): finora sono state in tutto 1.182.

I reparti degli ospedali calabresi, invece, assistono al momento 27 pazienti ricocerati (-7 da ieri), 4 dei quali nelle terapie intensiva di Cosenza (3) e Catanzaro (1); altri 307 (+7 da ieri) sono i degenti che si trovano in isolamento domiciliare essendo del tutto asintomatici o manifestando comunque sintomi lievi.

Con oggi, infine, si arriva al 115mo giorno dall’ultimo decesso avvenuto in regione: le vittime per o con il covid sono state 97 (escluso il turista di un’altra regione deceduto a Cosenza).

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 630 (+0 da ieri), e così distribuiti: 9 in reparto; 10 in reparto; 3 in terapia intensiva; 109 in isolamento domiciliare; 474 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 450 (+9): 7 in reparto; 108 in isolamento domiciliare; 316 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 291 (+3): 12 in reparto; 1 in terapia intensiva; 55 in isolamento domiciliare; 190 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 143 (+0): 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 106 (+0): 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 12 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono 10; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.030.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

ITALIA. AUMENTO DI RICOVERI IN TERAPIA INTENSIVA, DIMINUISCONO TAMPONI

Diminuiscono i tamponi processati (55.862), ma aumentato i ricoveri in terapia intensiva. Sono i numeri del bollettino di oggi, lunedì 21 settembre. Stando ai numeri riferiti dalle regioni italiane nelle ultime 24 ore i nuovi contagi rimangono in linea con quelli dei giorni scorsi: 1.350 le persone che hanno contratto il Sars-CoV. E dall’inizio dell’epidemia il totale dei contagi è di 299.506 casi.

Sono 17 i decessi, che portano il bilancio totale a quota 35.707 decessi, mentre i dimessi sono aumentanti di 352 unità, per un totale di 218.703 persone. I pazienti ricoverati con sintomi sono 2.475, con un aumento di 11 persone, di questi 232 si trovano in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore i reparti di terapia intensiva hanno ricoverato altre 10 persone.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Le regioni in cui sono stati registrati più contagi sono: Campania (243), Lazio (198), Emilia Romagna (116). La Lombardia che nelle ultime settimane ha registrato un numero di casi a tre cifre, oggi ha 90 contagi. Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione: Lombardia 104.848 (+90); Piemonte 34.396 (+57); Emilia-Romagna 34.456 (+116); Veneto 25.885 (+103); Marche 7.751 (+17); Liguria 12.556 (+64); Campania 10.503 (+243); Toscana 13.896 (+84); Sicilia 6.037 (+75); Lazio 14.542 (+198); Friuli-Venezia Giulia 4.390 (+13); Abruzzo 4.209 (+72); Puglia 7.075 (+81); Umbria 2.221 (+5); Bolzano 3.321 (+20); Sardegna 3.303 (+64); Valle d’Aosta 1.281 (+2); Trento 5.736 (+2); Molise 618 (+31); Basilicata 638 (+1).

(ultimo aggiornamento 17:41)

Al Cara di Crotone sono rimasti solo due positivi; gli altri sono stati trasferiti sulla nave quarantena.