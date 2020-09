Processo Altanum, pm chiede tre ergastoli

Tre ergastoli nel processo relativo all’inchiesta per ‘ndrangheta denominata Altanum (QUI). Il pm ha infatti chiesto tre condanne per Giuseppe Facchinieri, 60enne di Cittanova, per Giuseppe Chemi, 60enne di Taurianova, e per Roberto Raffa, 44enne di San Giorgio Morgeto.

Mentre l’accusa, nel processo che si svolnge con il rito abbreviato a Reggio Calabria, ha chiesto la condanna di 10 anni di carcere per Vincenzo Facchinieri e Salvatore Facchineri.

L’inchiesta, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, avrebbe svelato dei dissidi interni tra due gruppi di Cittanova e San Giorgio Morgeto: i Facchineri e i Raso, per il controllo del clan, e le diramazioni nel nord Italia, in particolare in Valle d’Aosta, Emilia-Romagna e Toscana.

Per l’accusa, la tentata estorsione di Giuseppe Facchineri nei confronti dell’imprenditore Giuseppe Tropiano (il costruttore del parcheggio pluripiano dell’ospedale Parini di Aosta) sarebbe alla base dell’omicidio di Salvatore Raso, ucciso nel 2011 (QUI).



Nel procedimento sono parti civili la Regione Valle d’Aosta (300.000 euro), la città metropolitana di Reggio Calabria (un milione di euro), i comuni di Cittanova (un milione di euro) e di San Giorgio Morgeto (300.000 euro). Gli arresti (13 in tutto) erano scattati il 17 luglio 2019.