Vibo, scippano donna seduta al tavolo di un bar. Avviate le indagini

Era seduta al tavolo di un bar di Vibo Marina quando è stata scippata da due persone. Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 21.30. La donna era al bar, quando si si è avvicinato un individuo che le ha scippato la borsa con all’interno denaro ed effetti personali, per poi scappare.

Il titolare del locale ha inseguito il responsabile ma ha desistito quando è spuntato all'improvviso un complice armato di pistola. I due, prima di far perdere le loro tracce, si sono disfatti dell'arma abbandonandola in una via poco distante. La Squadra Mobile ha avviato le indagini e sta visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare i responsabili dello scippo.