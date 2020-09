Election-Day. Stop alle consultazioni, in Calabria vota il 64% alle Comunali e il 45% al Referendum

Urne chiuse e stop alle votazioni in tutta Italia così come, ovviamente, in Calabria. Si conclude alle 15, dunque, questa intensa due giorni di election-day che ha chiamato ad esprimere l’intera nazione sul referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari e diverse comunità, come nella nostra regione, sui rinnovi di Sindaci e Consigli comunali degli enti interessati.

Tra domenica e lunedì, dunque, l’affluenza alle urne in Calabria è stata complessivamente del 45% quanto al quesito referendario e intorno al 63% per le amministrative.

Indici percentuali, queste, non tanto distanti dalla media nazionale che ha visto invece esprimersi rispettivamente il 54% nel primo caso ed il 65% nel secondo.

GLI ELETTORI AL REFERENDUM

Entrando nel dettaglio, hanno espresso il proprio voto sul referendum costituzionale, nelle singole province calabresi, i seguenti aventi diritto:

Catanzaro 42,24% (alle 23 di ieri era stato il 30,49%); Cosenza 42,02% (29,39%); Crotone 54,25% (40,48%); Reggio Calabria 49,16% (35,53%); Vibo Valentia 43,23% (31,59%).

Nei due soli capoluoghi interessati dalle l’affluenza è stata invece: nella città di Crotone del 72,12% (54,80%), in quella di Reggio Calabria del 70,93% (52,51%).

GLI ELETTORI ALLE COMUNALI

Per le Comunali, invece, questi i dati delle presenze ai seggi:

Catanzaro 59,71% (alle 23 di ieri era stato il 46,36%); Cosenza 50,28% (44,98%); Crotone 66,99% (51,14%); Reggio Calabria 62,27% (46,41%); Vibo Valentia 58,92% (48,54%).

Per i capoluoghi, l’affluenza nella città di Crotone è stata del 67,64% (51,35%) e in quella di Reggio Calabria del 67,03% (49,47%.

I DATI PRECEDENTI:

[>] L’affluenza alle 12 di domenica 20 [<]

[>] L’affluenza alle 19 di domenica 20 [<]

[>] L’affluenza alle 23 di domenica 20 [<]