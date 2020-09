Abusivismo edilizio a Dipignano, sequestrato immobile. Denunciati i proprietari

Abusivismo edilizio a Dipignano, dove i militari della stazione Carabinieri Forestale di Cosenza hanno denunciato due persone. Nel corso del controllo in località Pantanelli i militari hanno “beccato” due persone che stavano realizzando la travatura principale e secondaria del tetto per la ristrutturazione di una vecchia stalla-fienile in muratura di pietrame, risalente agli anni 50 del secolo scorso e facente parte di un insediamento della zona.

I lavori davano la possibilità di ampliare la struttura tanto da modificarne l’area per ricavarne un organismo edilizio completamente diverso. Dalla verifica è emerso però che i lavori erano abusivi, per questo i carabinieri hanno sequestrato il fabbricato e i materiali e denunciato i proprietari dell’immobile, residenti in Belgio, e gli esecutori materiali dei lavori che sono stati segnalati alla Autorità Giudiziaria del capoluogo bruzio per i reati di violazione della normativa urbanistico edilizia e antisismica.