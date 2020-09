Arci Cosenza offre sostegno e supporto alle scuole del territorio

In un periodo tanto complesso e complicato in cui non bisogna identificare solo un buon mash up di tutte le competenze, le capacità e le conoscenze possibili e disponibili per rendere migliore questo nuovo anno scolastico, è necessaria anche una buona e accurata rivalutazione degli spazi, dei luoghi, della consapevolezza dell’abitare.

"Noi, come comitato provinciale Arci Cosenza- si legge in una nota - crediamo siano necessari e fondamentali dei momenti condivisi e co-programmati con gli studenti e le studentesse: nuove forme di socialità, laboratori sulla cittadinanza attiva, laboratori sull’uso consapevole di internet e dei social media, percorsi di formazione alla pari e sensibilizzazione su quei temi che non possono più essere contestualizzati e sviluppati all’interno delle mura scolastiche.

Cosenza vanta istituti scolastici e dirigenze scolastiche emblema del sociale e tanto innovative nei partenariati, nelle collaborazioni e nelle progettazioni anche extrascolastiche offerte.

È proprio in questo contesto, abbastanza drammatico, tra distanziamento, privazione e negazione che vogliamo esprimere il nostro affetto manifestando la nostra vicinanza e il nostro supporto alle dirigenze, al corpo docenti e al personale tutto degli istituti scolastici del nostro territorio. Un augurio speciale e un incoraggiamento a tutte le studentesse e gli studenti della nostra provincia.

Ripartire si può e Arci Cosenza c’è, online e offline, con le sue attività, le sue proposte, i suoi mezzi. Siamo disponili per qualsiasi tipo di collaborazione con gli istituti scolastici della provincia di Cosenza."