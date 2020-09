Si torna a sparare nel vibonese. Un violento diverbio sarebbe difatti alla base del ferimento di uomo a Coccorello, frazione di Joppolo. Sull’accaduto hanno già avviato le indagini i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Tropea, mentre il ferito è stato portato in ospedale ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.