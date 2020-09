Calcio a 5: prima uscita stagionale della Pirossigeno Città di Cosenza, 5-0 contro il Mirto

Prima uscita stagionale della Pirossigeno Città di Cosenza che ha giocato con il Mirto, formazione di serie B, una partita amichevole inserita nel programma di preparazione pre campionato.

Dopo quasi due settimane di lavoro, c’era molta curiosità intorno a questo primo impegno sul parquet del palaCosentia di via Popilia e l’impressione è stata positiva anche in considerazione del fatto che manca quasi un mese dall’avvio del campionato. Gara che è servita molto per mettere benzina nelle gambe, affinare l’intesa, memorizzare gli schemi e divertirsi. Partita intensa e a buon ritmo grazie anche alla bella prova degli ospiti di Mirto che hanno messo in campo qualità e determinazione. I Lupi hanno disputato due tempi da 20" effettivi dimostrando già una buona condizione fisica. Gran possesso e ottimo giropalla. Per la cronaca la gara è finita 5-0 per la Pirossigeno. I gol sono stati segnati da Grandinetti (2), Poti, Marchio, Fedele.

Leo Tuoto ha dato spazio e minuti a tutti i componenti della rosa. A fine partita un terzo tempo improntato all’amicizia e all’ospitalità con pizza per tutti.

Mister Leo Tuoto ha voluto ringraziare gli ospiti di Mirto per aver accettato l’invito e si è detto soddisfatto del lavoro fin qui svolto dal gruppo.

Intanto la società sta lavorando all’organizzazione della presentazione della squadra alla città, ai tifosi e alla stampa che avverrà giorno 24 nella suggestiva area del chiostro di San Domenico.