Election-day. Seggi chiusi: Comunali, alle 23 vota il 47% dei calabresi. Al Referendum è il 33%

Si sono chiusi alle 23 i seggi per questa domenica di election-day in tutt’Italia. Le urne riapriranno domani, lunedì 21, dalle 7 e fino alle 15.

La prima giornata di consultazioni si conclude dunque ed anche in Calabria con percentuali di affluenza notevolmente cresciute certamente rispetto a mezzogiorno ma anche rispetto al secondo step di verifica delle ore 19.

In sintesi, i corregionali che si sono recati oggi ai seggi sono stati per il referendum costituzione il 32% degli aventi diritto e per le Comunali il 47%.

Numeri un po’ più bassi ma comunque ancora in media con quelli nazionali che hanno registrato rispettivamente un 39% ed un 49%.

I VOTANTI AL REFERENDUM

Nel dettaglio, per esprimere la propria preferenza sul quesito referendario si sono recati ai seggi, nelle cinque province calabresi, i seguenti votanti: Catanzaro 30,49% (alle 19 era il 21,8%); Cosenza 29,39% (20,32%); Crotone 40,48% (29,02%); Reggio Calabria 35,53% (23,99%); Vibo Valentia 31,59% (21,41%).

Nei due soli capoluoghi interessati dalle consultazioni l’affluenza è stata, invece, nella città di Crotone del 54,80% (40,95%), in quella di Reggio Calabria del 52,51% (35,81%).

I VOTANTI ALLE COMUNALI

Quanto alle comunali, questi i dati delle presenze alle urne: Catanzaro 46,36% (alle 19 era il 34,14%); Cosenza 44,98% (31,77%); Crotone 51,14% (37,39%); Reggio Calabria 46,41% (31,19%); Vibo Valentia 48,54% (31,80%).

Per i capoluoghi, l’affluenza a Crotone è stata del 51,35% (38,18%) e quella a Reggio Calabria del 49,47% (33,73%).