Election-day. Calabria: alle 19 affluenza alle Comunali al 33%, 23% per il Referendum

Rispetto ai dati comunicati a mezzogiorno (QUI), primo “tagliando” delle presenze alle urne in questa prima giornata di elezioni, il dato della Calabria, assestatosi alle 12 all’8,6 per cento per il referendum costituzionale e al 12,6 per cento per le Comunali, alla “verifica” delle 19 si sale rispettivamente al 22,84% per quanto riguarda il quesito sulla riduzione dei parlamentari e al 33,08% per quanto riguarda invece le consultazioni amministrative.

Un dato più basso di qualche punto rispetto a quella che è stata l’affluenza anche a livello nazionale, ovvero di circa il 30% per il referendum e 37% per le comunali.

I DATI DEL REFERENDUM

Ai seggi - che, lo rammentiamo, resteranno aperti fino alle 23 di questa sera (riaprendo domani dalle 7 alle 15), si sono recati ad esprimere il loro “Sì” o “No” all’abolizione del numero dei parlamentari, suddivisi per provincia i seguenti aventi diritto: Catanzaro 21,8% (alle 12 era 8,43%); Cosenza 21,2% (8,16%); Crotone 29,02% (11,72%); Reggio Calabria 23,99% (8,72%); Vibo Valentia 21,41% (7,64%).

In particolare, nei due soli capoluoghi interessati, l’affluenza nella città di Crotone è stata del 40,95% (17,96%); quella a Reggio Calabria del 35,81% (13,45%).

I DATI DELLE COMUNALI

Quanto invece alle elezioni comunali, questi i dati di presenza alle urne: Catanzaro 34,14% (alle 12 era il 13,82%); Cosenza 31,77% (12,49%); Crotone 37,39% (15,96%); Reggio Calabria 32,24% (11,63%); Vibo Valentia 31,80% (10,99%).

Quanto ai capoluoghi, l’affluenza a Crotone è stata del 38,18% (16,88%) e quella a Reggio Calabria del 33,73% (12,72%).