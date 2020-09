Covid. Il bollettino. Calabria: +22 casi, 117 i positivi dell’ultima settimana

Si conclude quest’oggi, domenica 20 di settembre, la terza settimana di settembre. Sette giorni con un bilancio decisamente significativo sul fronte dell’andamento dei casi di Covid19 nella nostra regione.

Da lunedì scorso e fino ad oggi si sono infatti registrati ben 117 nuovi contagi (nella precedente settimana erano stati qualcosa in meno, 92 esattamente) con parallelamente 28 guarigioni di soggetti riscontrati come positivi.

Un bilancio questo comprensivo degli ultimi dati comunicati alle 17 dal consueto bollettino ufficiale che annota nelle ultime 24 ore altre 22 infezioni (tutti corregionali).

Tra ieri ed oggi, intanto, sono stati processati altri 1.632 tamponi su sospetti covid, che portano il totale dei test fin qui eseguiti in Calabria a 183.581 ma dei quali 181.749 sono quelli dal risultato negativo.

Il complessivo dei casi di coronavirus riscontrati in regione giunge pertanto e ad oggi a 1.832, dei quali 224 riferiti a persone provenienti da altre regioni o Stati esteri mentre sono 461 gli attualmente attivi.

Dopo l’ultima guarigione segnalata appena ieri, aumenta tra sabato e domenica il conteggio delle guarigioni: altre 6 - 5 nel reggino e 1 nel catanzarese - portano così il bilancio a 1.177 pazienti che hanno fin qui superato il contagio.

Sul lato ospedaliero sono ricoverati oggi 34 degenti (+3 da ieri), quattro nelle terapie intensiva di Cosenza (3) e Catanzaro (1) mentre altri 300 (+13 da ieri) si trovano in isolamento domiciliare.

115mo giorno di fila, infine, senza fortunatamente alcuna vittima per o con il coronavirus in Calabria: i decessi - escluso il turista di un’altra regione morto a Cosenza - sono stati 97 in totale.

I POSITIVI SUI SINGOLI TERRITORI

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 630 (+9 da ieri), e così distribuiti: 9 in reparto; 3 in terapia intensiva; 113 in isolamento domiciliare; 471 guariti; 34 deceduti.

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 441 (+5): 7 in reparto; 100 in isolamento domiciliare; 315 guariti; 19 deceduti.

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 288 (+5): 13 in reparto; 1 in terapia intensiva; 52 in isolamento domiciliare; 189 guariti; 33 deceduti.

Nel crotonese, i covid segnalati sono stati in tutto 143 (+0): 20 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 6 deceduti.

Nel vibonese, infine, i casi riscontrati, sono stati 106 (+3): 1 in reparto; 15 in isolamento domiciliare; 85 guariti; 5 deceduti.

I ricoverati del setting “Fuori regione” (8) e dei migranti (1) sono stati inseriti nei conteggi dei rispettivi reparti di degenza. Complessivamente i ricoveri presso l'Ospedale di Catanzaro sono 13 di cui 5 sono riferiti a persone non residenti. I ricoverati presso l'AO di Cosenza sono nove; di questi tre sono “non residenti”, mentre la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita nel setting “fuori regione”.

Il totale dei casi di Catanzaro comprende soggetti provenienti da altre strutture che nel tempo sono stati dimessi.

Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 842.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.