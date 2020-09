Election-day. Comunali, a mezzogiorno vota il 12% dei calabresi. Al Referendum è l’8%

Si sono aperte puntualmente, stamani alle 7, le porte degli istituti che ospitano i seggi elettorali in cui gli italiani si recheranno quest’oggi, domenica 20 settembre (fino alle 23) e domani, lunedì 21 (fino alle 15) per esprimere il proprio voto.

Gli aventi diritto in Calabria sono così chiamati a pronunciarsi sia sul Referendum costituzionale per la riduzione dei parlamentari che per il rinnovo dei Consigli Comunali e del Sindaco di 72 comuni della regione, compresi due capoluoghi, quello di Crotone e quello di Reggio Calabria (QUI TUTTE LE INFO).

Tra questi anche quattro enti interessati in altrettanti grossi comuni, ovvero con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti: Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Cirò Marina e Taurianova.

Sette, invece, quelli sciolti per condizionamenti della criminalità organizzata: Cirò Marina e Strongoli nel crotonese; Platì e Scilla, nel reggino; Briatico, San Gregorio d’Ippona e Limbadi nel vibonese.

In altri due comuni non si vota, a San Lorenzo e Cenadi, per la mancata presentazione delle liste. Esclusa anche Pietrapaola dopo che il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso del sindaco contro lo scioglimento dello stesso ente.

Le operazioni di voto si stanno svolgendo senza alcun particolare disagio e nel pieno rispetto delle regole imposte dall’emergenza sanitaria da Covid19.

Intanto, puntuale alle ore 12, arriva il primo step di dati relativi all’affluenza.

AFFLUENZA AL REFERENDUM

Sempre in Calabria, si è quindi presentato alle urne sul Referendum Costituzionale l’8,6 per cento degli aventi diritto (la media nazionale è di circa il 12%).

Questi i dati, provincia per provincia: Catanzaro 8,43%; Cosenza 8,16%; Crotone 11,72%; Reggio Calabria 8,72%; Vibo Valentia 7,64%.

Quanto ai capoluoghi interessati, l’affluenza nella città di Crotone è stata del 17,96%; quella a Reggio Calabria del 13,45%.

AFFLUENZA ALLE COMUNALI

Per quanto riguarda le elezioni comunali, si è presentato alle urne il 12,6% dei nostri corregionali (la media nazionale è di circa il 15%).

Questi i dati, provincia per provincia: Catanzaro 13,82%; Cosenza 12,49%; Crotone 15,96%; Reggio Calabria 11,63%; Vibo Valentia 10,99%.

Quanto ai capoluoghi, l’affluenza a Crotone è stata del 16,88%; quella a Reggio Calabria del 12,72%.