Imponimento, TdR: Domenico Fraone torna in libertà, annullata misura del Gip

Torna in libertà Domenico Fraone, 49enne ex consigliere provinciale finito in arresto, il 13 agosto scorso (QUI), nell’ambito dell’operazione Imponimento (QUI).

La seconda sezione penale del Tribunale del Riesame di Catanzaro ha accolto infatti la richiesta presentata dai suoi legali contro l’ordinanza emessa dal Gip per concorso esterno in associazione mafiosa e intestazione fittizia di beni, con l’aggravante mafiosa.

Fraone, secondo gli inquirenti, sarebbe stato disponibile a delle condotte illecite concorrendo in trasferimenti fraudolenti di beni, commettendo reati tributari con la complicità di appartenenti alla cosca Anello e per questo ricevendo una “protezione” mafiosa e altri vantaggi, tra cui anche un presunto appoggio elettorale alle elezioni del 2008 per il Consiglio provinciale di Vibo Valentia.

Una tesi, però, che non ha convinto i giudici del riesame che hanno quindi ritenuto che il 49enne non doveva essere arrestato, annullando la misura emessa dal Gip il 12 agosto scorso e disponendo la sua immediata liberazione.