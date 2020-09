Esce di strada e finisce tra la boscaglia, 29enne portato in ospedale

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale è intervenuta pochi minuti fa sulla Statale 182 - tra Chiaravalle e Campo Petrizzi - per un incidente stradale.

Interessata una sola vettura, una Fiat Panda, che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo in un burrone tra la boscaglia.

A bordo dell’auto il solo conducente, un giovane 29enne che è rimasto incastrato nell'abitacolo ma è stato recuperato dai vigili ed affidato al Suem118 per le cure e il trasporto in ospedale. Il giovane, in evidente stato confusionale, accusava dei dolori all'addome.

I pompieri hanno poi messo in sicurezza la zona e la vettura. Presenti anche i Carabinieri di Soverato e il soccorso stradale per gli adempimenti di competenza.