Strada Gerocarne, verso l’apertura limitata al traffico della provinciale 73

Revoca della chiusura della strada provinciale 73 e apertura limitata al traffico, con senso unico alternato regolato da un impianto semaforico. È la proposta avanzata dalla Sorical all’amministrazione provinciale di Vibo Valentia, come afferma la parlamentare del M5S, Dalila Nesci che ha incontrato il commissario della Sorical, Cataldo Calabretta.

Lo scorso 15 luglio, un breve tratto della strada tra i Comuni di Gerocarne e Sorianello è franato a causa di uno smottamento a seguito della rottura della diramazione dell’acquedotto Alaco. Sorical, dopo aver riparato la condotta, ha avviato le procedure per ricostruire il tratto di strada danneggiato.

“I lavori - ha spiegato il commissario alla parlamentare - potranno completarsi non prima della fine di ottobre e per attenuare i disagi delle popolazioni interessate, anche in vista dell’apertura della scuole, Sorical ha chiesto ai tecnici incaricati dei lavori di ricostruzione del tratto in frana, di valutare, in base alle perizie geologiche già eseguite, l’istituzione, già da lunedì prossimo, nella tratta danneggiata un senso unico alternato, regolato da apposito impianto semaforico. La nota tecnica, trasmessa alla Provincia di Vibo, analizza le condizioni di stabilità del corpo stradale nelle condizioni di esercizio limitato al transito sulla sola corsia del lato monte, quello ovviamente opposto al versante franato”.